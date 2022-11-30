Не забудь!

1 декабря вспомним победы наших хоккеистов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. На дворе Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Пензенской области в 2022 году отметили снижение заболеваемости ВИЧ в 1,12 раза. За 10 месяцев зарегистрировали 232 случая инфицирования, тогда как за тот же период 2021-го - 262.

В этом году заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения составила 18,9 (21,1 - в 2021-м).

1 декабря отмечают еще и День невролога. Не забудьте поздравить своих знакомых медиков с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году город Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде сегодня наши предки судили обо всей зиме: по утру - о ее начале, по полудню - о середине, по вечеру - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь рекомендует заниматься в этот день делами спокойно и рассудительно. Звезды гласят: уделите внимание своему здоровью, дайте организму умеренную физическую нагрузку, посетите баню или бассейн.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте