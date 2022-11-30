1 декабря вспомним победы наших хоккеистов

30.11.2022 | 12:43

Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. На дворе Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Пензенской области в 2022 году отметили снижение заболеваемости ВИЧ в 1,12 раза. За 10 месяцев зарегистрировали 232 случая инфицирования, тогда как за тот же период 2021-го - 262.

В этом году заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения составила 18,9 (21,1 - в 2021-м).

1 декабря отмечают еще и День невролога. Не забудьте поздравить своих знакомых медиков с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году город Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде сегодня наши предки судили обо всей зиме: по утру - о ее начале, по полудню - о середине, по вечеру - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь рекомендует заниматься в этот день делами спокойно и рассудительно. Звезды гласят: уделите внимание своему здоровью, дайте организму умеренную физическую нагрузку, посетите баню или бассейн.