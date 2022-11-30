В Пензенской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

30.11.2022 | 10:26

В Пензенской области в 2022 году отметили снижение заболеваемости ВИЧ в 1,12 раза. За 10 месяцев зарегистрировали 232 случая инфицирования, тогда как за тот же период 2021-го - 262.

В этом году заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения составила 18,9 (21,1 - в 2021-м).

«Как и в прошлые годы, преобладающим путем передачи ВИЧ остается половой, его доля продолжает расти. Основную массу заболевших по-прежнему составляют люди в возрасте 30-49 лет», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

На данный момент на учете в центре профилактики и борьбы со СПИДом состоят 42 ВИЧ-положительных ребенка и 237 детей, рожденных от инфицированных матерей.

За весь 2021 год в области было зарегистрировано 306 взрослых (186 мужчин и 120 женщин), а также один ребенок, которым впервые установили диагноз болезни, вызванной ВИЧ-инфекцией.