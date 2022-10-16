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17 октября поздравим участковых терапевтов

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17 октября в России – День участкового терапевта. Это профессиональный праздник врачей, с которыми хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек.

С греческого слово «терапия» переводится как «уход, лечение». Врачи-терапевты в некоторых случаях сами ставят диагнозы и назначают лечение. Этих специалистов заслуженно считают начальным и одновременно главным звеном в сфере оказания первичной медицинской помощи.

Также 17 октября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден в 1987 году Генеральной ассамблеей ООН.

В этот день общественные организации проводят благотворительные акции и намечают стратегию борьбы с нищетой, унижающей человеческое достоинство.

В истории 17 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1480 году началось знаменитое Стояние на Угре, завершившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига. В 1740-м участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. В 1902-м в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac. В 1938 году в СССР была утверждена медаль «За отвагу», в 1945-м Кенигсберг (ныне Калининград) был включен в состав СССР, а в 1961-м открылся Государственный Кремлевский дворец.

17 октября родились государственный деятель Григорий Орлов, Маршал Советского Союза Андрей Гречко, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, турецкий певец Таркан, американский рэпер Эминем.

В народном календаре сегодня Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея лешие бродят по лесам, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день избегали ходить в лес, пусть даже и в случае крайней нужды.

Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня хороший день для общения и переговоров. Собеседники не склонны к притворству и лжи, готовы делиться своими мыслями, выводами и помогать бескорыстно. Сегодня можно не ограничивать себя в пище, но все-таки насыщаться в разумных пределах.

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