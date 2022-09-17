18 сентября поздравим работников лесного хозяйства

17.09.2022 | 13:49

Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Традиционное мероприятие этого Дня – забор проб воды в разных водоемах планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.

Так, в Пензенской области 29,4% проб, взятых в 2021 году для исследования из источников централизованного водоснабжения, не соответствовало санитарно-химическим нормативам, а 7,4% - микробиологическим. В нецентрализованных источниках санитарно-химическим нормативам не соответствовало 14,9% проб, микробиологическим - 5,2%.

Если вы решите провести выходной на тихой охоте или просто побродить по лесу, не забудьте мысленно сказать спасибо людям, которые сохраняют красоту природы. Потому что в третье воскресенье сентября поздравления с профессиональным праздником принимают труженики лесного хозяйства.

Подсчитано, что леса занимают около трети суши, общая их площадь на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой территории принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

В истории 18 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. С тех пор загадочная история не дает покоя ученым и писателям. Одна из самых распространенных версий - это был сводный или родной брат Людовика XIV.

В народном календаре 18 сентября - Захарий и Елизавета. День считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, желая узнать, как сложится их судьба.

Пытались в этот день и определить срок наступления зимы. Для этого внимательно смотрели на рябину: листья пожелтели - значит, зима придет рано и будет морозной. Если же было много ягод, то ожидали дождливую осень. Кроме того, в этот день хорошенько парились в бане, чтобы прогнать березовыми вениками кумоху (лихорадку).

18 сентября родились итальянский политический деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, французский физик Жан Фуко, шведская и американская киноактриса Грета Гарбо и советский летчик Виктор Талалихин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что в этот день легко усваиваются любые новые знания.