Статистики рассказали, на что в Пензенской области расходуется вода

16.09.2022 | 14:15

Ко Всемирному дню мониторинга воды, который отмечается 18 сентября, пензенские статистики подготовили информацию о подземных и поверхностных запасах пресной воды Сурского края.

Водный фонд Пензенской области насчитывает более 3 000 рек, ручьев, водохранилищ, прудов, озер, болот и других объектов. Общая протяженность рек и ручьев, протекающих по Пензенской области, составляет 15,5 тыс. км.

В 2021 году в регионе общий забор воды для использования увеличился по сравнению с предыдущим на 7 млн кубометров (3,5%). Большая часть расходуется на производственные нужды (64,9%), 30% идет на хозяйственно-питьевые надобности, 3,3% - на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение. Объем сброса сточных вод в целом составил 196,7 млн кубометров, из которых 189,4 (96,3% ) поступили в поверхностные водные объекты.

В 2021-м на охрану водных ресурсов региона было затрачено 1,1 млрд рублей, что явно недостаточно. Об этом говорят те факты, что в самых крупных объектах вблизи населенных пунктов вода характеризовалась «очень загрязненная» (класс 3Б). В основном в ней содержатся трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества, аммонийный и нитритный азот, фенолы, железо, соединения меди.

29,4% проб, взятых для исследования из источников централизованного водоснабжения, не соответствовали санитарно-химическим нормативам, а 7,4% - микробиологическим. В нецентрализованных источниках санитарно-химическим нормативам не соответствовало 14,9% проб, микробиологическим - 5,2%.

Областными и федеральными ведомствами в 2021 году выявлено 37 нарушений водоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 3,4 млн руб.