22.07.2022 | 19:31

Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Впрочем, он считается днем защиты всех морских млекопитающих.

Следует напомнить, что в морях России обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них занесены в Красные книги РФ и Международного союза охраны природы.

Охота на китов и торговля китовым мясом запрещены с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на этот промысел. Однако на смену китобоям пришли ловцы морских животных, продающие их в цирки и дельфинарии.

В частности, широкую огласку получила «китовая тюрьма» возле Находки. О ней стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, и белухи. Морских животных, страдавших от голода и жестокого обращения, должны были продать в Китай. В июне 2019-го их транспортировали за 1,8 тысячи километров до Охотского моря и выпустили в бухте Средней.

В некоторых странах отмечают дни китов не только 23 июля, но и в другое время. Например, австралийцы - в первую субботу июня, а американцы - 21 июня. Кроме того, 19 февраля празднуется Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

А еще сегодня День дачника - прекрасный повод отправиться за город и отдохнуть.

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли.

23 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань, в 1881-м в Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики (FIG), в 1952-м в Египте произошел военный переворот, а в 1994-м вступил в силу закон «О Конституционном суде Российской Федерации».

23 июля родились русский поэт Петр Вяземский, поэт-песенник Михаил Матусовский, австрийский философ и психолог Густав Кафка, народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев.

23 июля в народном календаре - Антоний Громоносец. В этот день крестьяне вилами собирали у берегов водоемов ряску и несли в корзинах на подворья, где скармливали птицам. Использовали ее также в качестве удобрения.

Именины сегодня отмечают Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, пришло время для организации общественных мероприятий, выхода в свет, получения новой информации. Коллективный труд и творчество обещают быть успешными. Также сегодня рекомендуется заняться своим здоровьем: посетить спа, бассейн, приготовить полезные блюда.