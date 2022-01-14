15 января - день образования Следственного комитета РФ

14.01.2022 | 15:02

Сегодня, 15 января, поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники следственных органов. В этот день в 2011 году был образован Следственный комитет Российской Федерации, ранее ведомство входило в систему органов прокуратуры. Как правило, в этот день его руководители подводят итоги работы и отмечают отличившихся сотрудников.

В России 15 января иных праздников нет, а в Иордании сегодня отмечают День дерева. Торжества, связанные с посадкой деревьев, могут продолжаться три дня.

В истории 15 января произошло несколько знаменательных событий. В 1831 году уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук», в 1943-м в штате Виргиния завершилось строительство Пентагона - здания Министерства обороны США, а в 2001-м был открыт сайт ru.wikipedia.org - универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во Всемирной сети. Пополнить хранилище знаний или исправить допущенные кем-либо ошибки может каждый.

15 января родились драматург-комедиограф и актер Жан-Батист Поклен (Мольер), драматург и поэт Александр Грибоедов, поэт Осип Мандельштам, актер Евгений Весник, борец против расовой дискриминации в США и нобелевский лауреат Мартин Лютер Кинг, композитор Максим Дунаевский, а также режиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

В народном календаре 15 января - Сильвестров день, или Куриный праздник. В этот день вычищали курятники и окуривали их смолой и девясилом, чтобы защитить птицу от куриной слепоты, а для заступничества от злых духов вешали черный камень с дыркой («куриный бог»).

Именины сегодня отмечают Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей, Ульяна.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет этот день счастливым. Сегодня самое время дать старт какому-то большому проекту и начать воплощать мечты в жизнь.