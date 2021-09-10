11 сентября вспомним, как оказывать первую помощь

10.09.2021 | 13:24

Сегодня, 11 сентября - подходящий день для того, чтобы вспомнить, как измерить пульс, сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение из раны и наложить повязку, потому что во вторую субботу месяца отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

По данным ВОЗ, ежегодно на планете из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% - инвалидности. В России травматизм занимает одно из ведущих мест по показателям смертности и инвалидности.

Умение оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия квалифицированных специалистов может спасти жизнь человека и предотвратить осложнения в дальнейшем. Никто не застрахован от несчастных случаев, и назавтра на месте пострадавшего может оказаться любой.

В России 11 сентября отмечается День трезвости. Он был учрежден по инициативе православной церкви в 1913 году и уже в 1914-м праздновался официально в масштабах всей Российской империи. В этот день не работала ни одна винная лавка, алкоголь нигде не продавали. Желающие участвовали в крестных ходах и давали обет трезвости.

А еще сегодня отмечают День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России и День подразделений по вопросам миграции МВД России.

Любопытно, что 11 сентября также отмечается официальный день рождения граненого стакана. В этот день в 1943 году с конвейера сошел первый советский граненый стакан, дизайн которого придумала скульптор Вера Мухина.

Данный предмет посуды использовался повсеместно: его было удобно мыть и руками, и в посудомоечных машинах промышленного типа. Словом, граненый стакан стал своеобразным символом советской эпохи.

В истории 11 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1812 году было основано первое поселение русских на Аляске - Форт Росс. В 1973-м в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.

В 2000-м одной из горных вершин Кавказа было присвоено название «Курск» - в честь погибших членов экипажа подводной лодки. А в 2001-м в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт: в небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета под управлением пилотов-смертников.

В народном календаре 11 сентября - Иван Постный. В это время крестьяне заканчивали полевые работы и начинали заготовку разносолов на зиму, проводили ярмарки.

В церковном календаре это день памяти о трагическом событии - усекновении головы Иоанна Предтечи. Крестьяне не ели ничего круглого, не копали картошку и не рвали яблоки.

Именины сегодня отмечает Иван.

11 сентября родились американский писатель О’Генри, революционер Феликс Дзержинский, советский авиаконструктор Семен Лавочкин, советский космонавт Герман Титов и певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня можно довериться интуиции, она выведет из трудной ситуации. В целом день обещает быть спокойным, он хорошо подойдет для чтения книги или занятия творчеством.