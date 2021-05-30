31 мая - Всемирный день блондинок

30.05.2021 | 08:05

В воскресенье, 31 мая, белокурые дамы празднуют Всемирный день блондинок. Впервые героини множества анекдотов, стильные и женственные обладательницы гиперженской логики отметили его в 2006 году: они решили стать лауреатами эксклюзивной премии «Бриллиантовая шпилька». Церемония вручения прошла в Москве.

По подсчетам ученых, за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов общего числа жителей планеты. К 2202 году блондинки окончательно исчезнут.

Причин тому несколько. Прежде всего, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Но в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот носители «белокурого гена» - немцы, скандинавы, россияне - все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей в пересчете на душу населения.

Напомним, 28 мая отмечался День брюнеток.

Последнее воскресенье мая - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

Именно химикам женщины должны сказать спасибо за создание облегчающих бытовой труд чистящих средств, придающих изящество и длину ногам колготок и делающей неотразимыми косметики, а мужчины - за новые сорта автомобильных масел, легкую и прочную одежду и обувь.

31 мая отмечают профессиональный праздник российские адвокаты. Дата выбрана неслучайно: 31 мая 2002 года Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Сегодня высокопрофессиональный адвокат - ценнейший специалист, советник по правовым вопросам, стоящий на страже справедливости и законности. И хотя праздник пока носит неофициальный характер, адвокаты принимают поздравления.

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака. С тех пор ежегодно День борьбы с никотином отмечается на всем земном шаре.

По данным ВОЗ, курение приводит к смерти каждого 10-го взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 7 миллионов человек (более 800 тысяч из которых, не будучи курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). Если не принять меры, то к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов.

В историю 31 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1223 году произошло сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, в 1859-м были запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Big Ben, в 1942-м в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч, а в 2003-м в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.

31 мая родились многие известные творческие люди: русский живописец Михаил Нестеров, советский писатель Леонид Леонов, американский актер и режиссер Клинт Иствуд, заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков, народный артист России Владимир Кузьмин.

В народном календаре 31 мая - Федот Овсяник. Считалось, что если к Федоту дуб развернет листья, урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это предвещало голодный год.

Именины 31 мая празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан и Юлия.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунном календарю, сегодня не рекомендуется заниматься денежными вопросами, высок риск стать жертвой аферистов. Контакты лучше минимизировать и избегать выяснения отношений. День советуют провести дома, никуда не выходить, отдохнуть, очистив мысли и душу.