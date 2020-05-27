28 мая - День пограничника в России, Белоруссии и Кыргызстане

27.05.2020 | 14:05

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. В этот день 102 года назад, в 1918-м, Совнарком утвердил декрет о создании пограничной охраны Советской России.

Профессиональный праздник сегодня отмечают пограничники не только России, но и Белоруссии, и Кыргызстана. Ведь каждое государство заботится о сохранении и укреплении своих границ, причем с самого основания.

В Древней Руси, к примеру, для защиты от набегов кочевников использовались оборонительные валы и засечные черты, а для присмотра за ними была создана засечная стража - аналог современной пограничной службы. Кстати, оборонительный вал есть и в Пензе. Сейчас заканчивается его реконструкция.

В День пограничника во многих городах России принято возлагать цветы и венки к памятным местам. Однако в 2020 году традиция впервые может быть нарушена из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Поэтому поздравление и праздник стражей границ пройдет дистанционно.

28 мая известно и как День брюнеток. Данных о том, кто и когда придумал этот праздник, не существует, однако есть мнение, что он возник как ответ Дню блондинок, который отмечается с 2006 года.

Большинство жителей планеты - брюнеты. Научно доказано, что темный цвет волос является доминантным генным признаком, он более характерен для человека, нежели светлый. Поэтому брюнеток в нашем обществе больше.

История знает немало темноволосых женщин, каждая из них достойна стать символом сегодняшнего праздника: Коко Шанель, Одри Хепберн, Моника Беллуччи, Элизабет Тейлор, Майя Плисецкая, Галина Вишневская, Пенелопа Крус и Анджелина Джоли.

Кроме того, 28 мая известно как День оптимизатора Рунета. Правда, этот праздник пока не имеет официального статуса, а о его существовании знают в основном специалисты данной сферы - SEO-администраторы.

В историю 28 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день, по легенде, в 1756 году изобрели майонез, в 1961-м в Лондоне была создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия», а в 1987-м на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.

28 мая родились изобретатель гильотины Жозеф Гильотен, ирландский поэт Томас Мур, русский поэт Максимилиан Волошин, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде Ян Флеминг, заслуженные артисты России Андрей Панин и Мария Миронова, олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева (фигурное катание) и Алексей Немов (гимнастика).

В народном календаре сегодня Пахом Теплый (Пахом Бокогрей). По наблюдениям, с этого дня черемуховые заморозки сменяются устойчивым теплом. Считалось, что багряный восход солнца на Пахома предвещает полное гроз, пожаров лето.

Именины сегодня, помимо Пахома, отмечают Дмитрий и Макар.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунном календарю, сегодняшний день - один из самых удачных для решения деловых вопросов с чиновниками, поиска новых клиентов и спонсоров, проведения переговоров и агитационных кампаний.