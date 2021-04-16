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17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией

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17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, вызванное отсутствием факторов свертываемости крови VIII и IX.

Сейчас в мире тяжелым недугом страдает более 400 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России около 8 тысяч больных гемофилией, нуждающихся в терапии. Назвать точное число имеющих данную наследственную аномалию трудно, поскольку в стране не ведется национальный реестр больных гемофилией.

Сегодня же отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В этот день зачастую проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.

Кроме того, 17 апреля отмечается Международный день цирка. Это искусство любят и дети, и взрослые. Правда, в последние годы в Пензе работали лишь шапито, ведь новое здание цирка до сих пор не достроено. Весь город ждет его открытия с нетерпением.

Известно 17 апреля и рядом значимых исторических событий. В 1492 году Фердинанд и Изабелла пообещали Колумбу денежную поддержку для осуществления задуманной им экспедиции в Индию. В 1875-м была предложена бильярдная игра снукер. В 1941-м инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В народном календаре - Ольховые смотрины. Говорили, что в эти дни на родину возвращается после зимы журавль: «Ласточка весны не приносит, она прилетает на крыльях журавля».

На Руси люди выходили смотреть, не вернулись ли к озерам эти птицы, не цветет ли ольха (отсюда и название народного праздника). Из ольхи делали срубы для колодцев, заготавливали впрок щепу, чтобы топить печь. Примечали: если на ольхе много сережек, то будет богатый урожай овса.

Именинники 17 апреля Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.

В этот день родились политический деятель, руководитель ЦК КПСС с 1953 по 1964 год Никита Хрущев, советский актер театра и кино, народный артист СССР Борис Щукин, литературный критик и историк литературы Семен Венгеров, а также эстрадная певица Валерия.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день спокойным и удачным. Проведите его с пользой. Сегодня вам все карты в руки, поэтому смело беритесь за дела, которые раньше откладывали.

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