2 апреля - Международный день детской книги

01.04.2021 | 15:43

2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, празднуется Международный день детской книги. К нему приурочены различные мероприятия по пропаганде литературы для ребят разного возраста. А раз в два года 2 апреля присуждается главная и самая престижная среди детских авторов награда - Международная премия имени Г. Х. Андерсена.

Сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России. 25 лет назад в этот день президенты двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Также с 2008 года 2 апреля является Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Он нужен для напоминания о том, что необходимо помогать людям, страдающим данным неизлечимым заболеванием, и стараться повысить качество их жизни.

2 апреля произошло еще несколько важных исторических событий. В 1698 году Петр I побывал на заседании английского парламента, в 1792-м в США был основан первый монетный двор. В 1833-м вышло в свет полное издание «Евгения Онегина», а в 1912-м в печати впервые оказалось упомянуто слово «джаз».

В народном календаре 2 апреля - Фотинья Колодезница, когда на Руси особо почитали воду из колодцев. Считалось, что на Фотинью она становилась целебной. Верили, что если ею умыться, то можно излечиться от разных болезней, прежде всего от лихорадки.

Также в это время наши предки славили лен - развешивали на заборах и поленницах красивые вещи из него. А девушки водили хороводы с длинными льняными полотенцами, чтобы привлечь женихов.

Именины отмечают Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна.

2 апреля родились, помимо Ганса Христиана Андерсена, итальянский путешественник и писатель Джакомо Казанова, французский романист Эмиль Золя, артист Александр Вертинский, советский и российский джазовый музыкант Олег Лундстрем, советский артист цирка Вальтер Запашный.

Убывающая луна находится третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день подходящим для начала новых дел и разработки долгосрочных глобальных проектов.