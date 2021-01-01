2 января почитаем научную фантастику

01.01.2021 | 14:38

Если вы любите Стругацких, Лема, Кларка или Брэдбери, то сегодня - лучший в году день, чтобы взять в руки потрепанный томик и перечитать знакомые с детства произведения. Потому что 2 января в мире отмечается День научной фантастики.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1920 году в местечке Петровичи под Смоленском родился мальчик, которого нарекли Исааком. Через три года семья переехала в Америку, а в 1939-м увидел свет первый сборник рассказов «Я - робот». Имя его автора знает весь мир - это Айзек Азимов, один из основоположников жанра научной фантастики.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны, а спустя ровно 120 лет Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1». А в 1961 году в этот день США разорвали дипломатические отношения с Кубой.

2 января, помимо Айзека Азимова, появились на свет государственный и военный деятель эпохи Петра I адмирал Франц Лефорт, живописец Василий Перов, советский биатлонист и тренер Александр Тихонов, народный артист СССР балетмейстер Юрий Григорович, а также певица и поэтесса Вероника Долина.

В народном календаре - Игнатьев день. На Игната полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы получить богатый урожай.

Именины сегодня отмечают Антон, Даниил, Иван и Игнатий.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодняшние конфликты чреваты далеко идущими последствиями. Постарайтесь сохранять душевный покой.