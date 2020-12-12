13 декабря - день открытия Новой Зеландии

12.12.2020 | 15:00

«Южный Крест там сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас!»

Эти строчки из рассказа Александра Грина «Корабли в Лиссе» как нельзя лучше подходят к историческому событию, 378-я годовщина которого отмечается сегодня, 13 декабря. В этот день в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Четыре главные звезды небесного Южного Креста изображены на государственном флаге этой страны.

13 декабря - день старта еще одной серьезной экспедиции. Правда, он состоялся значительно раньше, в 1577 году. В этот день молодой моряк Фрэнсис Дрейк, будущий легендарный «пират Ее Величества», отправился из Плимута в свой первый серьезный поход. Он завершился 26 сентября 1580 года: из пяти парусников лишь один, «Золотая лань», вернулся домой, совершив кругосветное плавание.

13 декабря произошли и другие исторические события. В 1476 году типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником, издав в своей типографии написанную на латинском языке индульгенцию. А в 1971-м в Москве состоялась премьера художественного фильма «Джентльмены удачи».

Православные христиане 13 декабря чтут Андрея Первозванного - одного из 12 апостолов. Он стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

В России высоко почитают память святого. Еще Петр I учредил первую и высшую награду России - императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного. А андреевский флаг стал стягом российского флота.

В этот день родились актеры Николай Рыбников и Ростислав Плятт, поэты Генрих Гейне и Валерий Брюсов, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа Евгений Петров.

В народном календаре 13 декабря - Андрей Зимний. В этот день начинались первые гадания девушек на женихов. Обычно срывали ветку яблони или вишни и ставили ее в воду. Если к Рождеству она зазеленеет, то девушка в новом году обязательно выйдет замуж, а если еще и зацветет, то замужество будет счастливым и богатым.

Именинники сегодня - Андрей и Иван.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для начала любых новых дел и рекомендует провести его активно, в приподнятом настроении.