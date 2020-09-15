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Не забудь!

16 сентября отметим день рождения Джульетты

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16 сентября провозглашено ООН Международным днем охраны озонового слоя. В 1987 году Россия наряду с другими странами подписала документ, согласно которому участники должны ограничить выпуск озоноразрущающих веществ.

Озоновый слой защищает планету от пагубного воздействия солнечной радиации. Его истончение провоцируют выбросы промышленных предприятий.

16 сентября - день, когда можно вспомнить о возвышенной и трагической любви. В Вероне отмечают день рождения Джульетты. Путем сопоставления многих фактов, упоминающихся в произведении Шекспира, доктор Джузеппе Вивиани установил точную дату ее появления на свет - 16 сентября 1284 года.

До сих пор в Верону каждый год приходит около 5 000 писем, адресованных главной героине трагедии. Влюбленные, оказавшиеся в нелегкой ситуации, просят дать им совет или напутствие. На послания отвечают девушки из «Клуба Джульетты», основанного в 1972 году.

16 сентября отмечено в истории еще несколькими знаменательными событиями. В 1380 году русские войска одержали победу в Куликовской битве, в 1859-м Давид Ливингстон открыл в Африке озеро Ньяса, в 1915-м русский исследователь Арктики Борис Вилькицкий впервые в истории мореплавания прошел сквозным рейдом из Владивостока в Архангельск. Также 16 сентября в 1931 году в Москве создан Государственный академический центральный театр кукол, носящий имя Сергея Образцова.

В народном календаре 16 сентября - Домна Доброродная. В этот день крестьяне собирали всякий хлам, особенно изношенные лапти. Их вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, чтобы защитить от сглаза скотину, урожай и домочадцев.

Вечером рухлядь выбрасывали или сжигали с картофельной ботвой, оставляя только лапти. Люди верили, что это принесет благополучие.

Сегодня именины отмечают Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей и Филипп.

16 сентября родились русский полководец Михаил Кутузов, народная артистка России Ангелина Вовк и артист эстрады Евгений Петросян.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня можно стать свидетелем довольно странных или даже необъяснимых событий. А еще в эти сутки есть вероятность увидеть вещий сон. В целом день обещает быть энергичным, поэтому календарь рекомендует не сидеть на месте, а провести время с пользой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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