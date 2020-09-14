15 сентября поздравим работников леса с праздником

14.09.2020 | 13:47

Во вторник, 15 сентября, поздравим с профессиональным праздником работников леса. Чествовать людей, охраняющих одно из главных богатств планеты, решили в 1966 году.

Лес занимает около трети площади суши Земли - 30 миллионов квадратных километров.

С 15 по 17 сентября проходит масштабный экологический праздник - Российские дни леса. К нему приурочены массовые посадки деревьев силами школьников, а также акции в защиту леса.

Идея коллективной посадки лесов возникла еще в последнее десятилетие XIX века. Активистом движения был лесовод Митрофан Туpский.

15 сентября отмечается Международный день демократии. Он был учрежден в 2007 году Генеральной ассамблеей ООН, которая призвала задуматься о судьбе демократии в мире.

Этот день известен в истории несколькими знаменательными событиями. В 911 году князь Олег заключил первый договор с Византией, в 1830-м в Англии состоялась церемония открытия первой междугородной железнодорожной линии на паровой тяге. 15 сентября 1956 года на трассы «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104, а в 1971-м начала работу экологическая организация «Гринпис».

В народном календаре сегодня день памяти Мамонтия, который на Руси считался покровителем овец и коз. В него старались не выгонять скотину со двора, чтобы уберечь ее от болезней. К столу обязательно подавали сыр или творог из козьего молока.

Именинники 15 сентября Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп и Юлиан.

В этот день родились французский писатель Франсуа Ларошфуко, русский химик Александр Бутлеров, английская писательница Агата Кристи, советский поэт-песенник Михаил Танич, актер советского театра и кино Кирилл Лавров, российский журналист Александр Политковский.

Поздравления с днем рождения примет и пензенский губернатор Иван Белозерцев.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день связан с проявлением интуиции. Вы можете совершенно неожиданно для себя найти выход из тревожащей вас ситуации или придумать оригинальное решение для непростой задачи.