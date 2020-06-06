7 июня озаботимся качеством пищи

06.06.2020 | 15:16

Сегодня, 7 июня, отмечается совсем новый праздник - Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Его провозгласила в декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 600 миллионов случаев пищевых инфекций и болезней пищевого происхождения, от которых умирает около 3 миллионов человек. Поэтому 7 июня - день, когда всему миру напоминают о здоровом питании и о том, что безопасность пищи следует контролировать на протяжении от места производства или произрастания до блюда на столе.

В первое воскресенье июня в России отмечается День мелиоратора - профессиональный праздник тех, кто облагораживает, оздоравливает природную среду и создает благоприятные условия для земледелия.

7 июня в России отмечается День краудфандинга - добровольного пожертвования денег через Интернет для поддержки для какого-либо проекта или организации. Сегодня это эффективная разновидность благотворительной помощи, с каждым годом набирающая популярность в России.

В этом году на 7 июня у православных христиан приходится День Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи, так что праздник именуют и Пятидесятницей.

По традиции полы храмов и жилищ в этот день устилают свежескошенной травой, а иконы украшают березовыми или кленовыми ветвями. Это напоминание о том, что на Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали Закона.

В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году, однако в 2020 году прихожан на ней не будет - из-за режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В истории 7 июня известно несколькими событиями. В 1632 году в державе Великих Моголов был заложен мавзолей Тадж-Махал. В 1872-м в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги (конки). В 1883-м состоялось торжественное освящение храма Христа Спасителя.

В народном календаре 7 июня - Иван Медвяные Росы. На Руси считалось, что в этот день на траве образовывались «медвяные росы» - сладкие выделения питающихся соками растений тлей и червей. По поверью, они вредят и детям, и домашним животным, и растениям.

Если выпадала настоящая, а не «медвяная», роса, можно было ждать хорошего урожая.

Именины 7 июня отмечают Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор и Ферапонт.

В этот день родились русский философ и публицист Петр Чаадаев, французский живописец-постимпрессионист Поль Гоген, советский и российский музыкант Александр Дольский, российский писатель-сатирик и драматург Аркадий Арканов и народная артистка РСФСР Татьяна Лаврова.

Луна находится в полной стадии. Согласно лунному календарю, сегодня следует воспользоваться выходным днем и подольше поспать, почитать, посмотреть любимые фильмы - словом, провести день в неспешном отдыхе.