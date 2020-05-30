31 мая - Всемирный день блондинок

30.05.2020 | 15:27

В воскресенье, 31 мая, белокурые дамы празднуют Всемирный день блондинок. Впервые героини множества анекдотов, стильные и женственные обладательницы гиперженской логики отметили эту дату в 2006 году: они решили стать лауреатами эксклюзивной премии «Бриллиантовая шпилька». Церемония вручения прошла в Москве.

По подсчетам ученых, за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов общего числа жителей планеты. К 2202 году блондинки окончательно исчезнут.

Причин тому несколько. Прежде всего, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Но в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот носители «белокурого гена» - немцы, скандинавы, россияне - все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей в пересчете на душу населения.

Напомним, 28 мая отмечался День брюнеток.

Последнее воскресенье мая - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

Именно химикам женщины должны сказать спасибо за создание облегчающих бытовой труд чистящих средств, придающих изящество и длину ногам колготок и делающей неотразимыми косметики, а мужчины - за новые сорта автомобильных масел, легкую и прочную одежду и обувь.

31 мая отмечают профессиональный праздник российские адвокаты. Дата выбрана не случайно: 31 мая 2002 года Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Сегодня высокопрофессиональный адвокат - ценнейший специалист, советник по правовым вопросам, стоящий на страже справедливости и законности. И хотя этот праздник пока носит неофициальный характер, адвокаты принимают поздравления.

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака. С тех пор ежегодно День борьбы с никотином отмечается на всем земном шаре.

По данным ВОЗ, курение приводит к смерти каждого 10-го взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 7 миллионов человек (более 800 тысяч из которых, не будучи курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). Если не принять меры, то к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов.

В историю 31 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1223 году произошло сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, в 1859-м были запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Big Ben, в 1942-м в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч, а в 2003-м в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.

31 мая родились многие известные творческие люди: русский живописец Михаил Нестеров, советские писатели Константин Паустовский и Леонид Леонов, американский актер и режиссер Клинт Иствуд, заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков, народный артист России Владимир Кузьмин.

В народном календаре 31 мая - Федот Овсяник. Считалось, что если к Федоту дуб развернет листья, урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это предвещало голодный год.

Именины 31 мая празднуют Александра, Андрей, Клавдия, Кристина, Михаил, Макар, Матрона, Петр, Павел, Фаина, Юлиан и Юлия.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунном календарю, сегодня следует избегать конфликтных ситуаций и постараться направить энергию в мирное русло.