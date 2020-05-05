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6 мая - День святого Георгия Победоносца

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В понедельник, 6 мая, весь православный мир отмечает День святого Георгия Победоносца.

Родители воспитали Георгия в христианской вере. На военной службе он стал любимцем императора Диоклетиана - талантливого правителя, фанатичного приверженца римских богов и одного из самых жестоких гонителей христиан. Услышав о его решении истребить их, святой Георгий раздал свои вещи бедным, отпустил рабов, пришел к Диоклетиану и объявил себя христианином.

Император уговаривал Георгия отречься от Христа, но получил отказ. После этого святого били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бегать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Но Георгий все переносил с молитвой.

Тогда Диоклетиан приказал отрубить ему голову.

Русский народ особенно чтит Георгия Победоносца. Он запечатлен в центре герба Российского государства.

В истории 6 мая известно несколькими знаменательными событиями. В 1715 году в России был издан «Артикул воинский» - первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс. В 1906-м Николай II утвердил новую редакцию основных государственных законов империи. В 1991-м состоялось выступление авиационной пилотажной группы под собственным именем «Стрижи», и с тех пор этот день отмечается как дата рождения эскадрильи.

6 мая 1994 года торжественно открыли тоннель, проложенный под Ла-Маншем и соединивший Францию и Англию.

В народном календаре сегодня Юрий Вешний, Егорьев день - начало активных полевых работ.

Наши предки верили: так называемая юрьевская роса обладает особой энергией, дарит человеку силы и здоровье. Так что рано утром в этот день они выходили на луга и катались по траве.

В Егорьев день было принято баловать скот - животных чистили и хорошо кормили. Также чествовали пастухов, одаривая их деньгами.

Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван.

6 мая родились французский революционер Робеспьер, австрийский психолог Зигмунд Фрейд, герой Великой Отечественной войны Николай Гастелло, советские актеры Владимир Этуш и Владимир Белявский.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю 6 мая - лучший день для важных дел, любых серьезных мероприятий и выполнения данных когда-то обещаний. Главное - контролировать эмоции и оставаться спокойным.

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