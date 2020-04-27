28 апреля поздравим работников скорой помощи

27.04.2020 | 15:42

28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Если у вас есть знакомые в этой службе, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником. И пусть он пока не вошел в перечень официальных, все мы знаем: за плечами каждого работника скорой помощи - десятки, а может, и сотни спасенных человеческих жизней.

Сейчас, когда весь мир охвачен эпидемией коронавируса, в Москве и других городах РФ выявляют заразившихся новой инфекцией, труд работников скорой приобретает особую важность и значение. Эти люди рискуют своим здоровьем и находятся на передовой в борьбе со смертельно опасной болезнью.

Также 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире 6 300 человек погибает в результате несчастных случаев на рабочем месте. Профессиональные болезни уносят около 2,3 миллиона жизней в год. МОТ предлагает в этот день напоминать о правилах безопасности, позволяющих предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность заболеваний на рабочих местах.

Кроме того, 28 апреля в России отмечают День химической безопасности, когда проводятся различные экологические акции, семинары, пикеты. Дата тоже выбрана неслучайно. 28 апреля 1974 года на заводе химического оружия в чувашском городе Новочебоксарске загорелся цех с авиационными бомбами. В окружающую среду попали тонны отравляющих веществ, однако информация о катастрофе и ее последствиях скрывалась до 1990-х годов.

Сегодня у православных христиан Антипасха, день поминовения усопших. Согласно традициям, праздник должен отмечаться на кладбищах. Однако в этом году пензенцам не удастся посетить могилы близких: в связи с распространением коронавируса места захоронений будут закрыты.

28 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, в 1914-м в США был запатентован воздушный кондиционер, в 1925-м в СССР ввели систему прописки граждан в городских поселениях, в 2001-м состоялся первый полет космического туриста. Им стал американский миллионер Деннис Тито.

В народном календаре 28 апреля Пудов день. На него пчеловоды проверяли, как медоносные насекомые пережили зиму, а если весна была ранней, то выставляли ульи на свежий воздух.

28 апреля отмечают именины Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим и Федор.

В этот день родились пятый президент США Джеймс Монро, русский и советский актер Александр Остужев, советский и литовский актер Донатас Банионис, английский писатель Терри Пратчетт, американская писательница Харпер Ли, президент Ирака Саддам Хусейн, голливудская актриса Пенелопа Крус.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня удача будет сопутствовать активным. Стоит верить предчувствиям и снам, поскольку обостряется интуиция и просыпается дар предвидения. Также сегодня отличный день для научной, творческой и групповой работы.