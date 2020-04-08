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Не забудь! | 9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты…»

08.04.2020|16:46
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Сегодняшнюю дату, 9 апреля, можно считать эпохальной в сфере коммунального хозяйства. В этот день 321 год назад, в 1699-м, Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

Указ Петра стал огромным шагом в деле борьбы с эпидемиями и антисанитарией. Он обязал москвичей не выкидывать мусор на улицы, очищать мостовые и дворы, а все отходы вывозить за пределы города и засыпать землей. За пренебрежение правилами нарушителей ждала порка кнутом и штраф, на который за повторное нарушение начислялась пеня.

Пошло четвертое столетие с тех пор, как начали действовать петровские правила благоустройства. Однако и сейчас, к сожалению, далеко не все соблюдают их - даже по нормам XVII века…

9 апреля в истории произошло несколько других знаменательных событий. В 1782 году в Париже открылся один из крупнейших театров «Одеон», в 1966-м Ватикан официально отменил «Индекс запрещенных книг», а в 1989-м американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мышки.

В этот день родились поэт Шарль Бодлер, киноактер Жан-Поль Бельмондо, скульптор Эрнст Неизвестный, политик Виктор Черномырдин.

Именины 9 апреля отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрена) и Павел.

Луна начала убывать. Лунный календарь предупреждает: не стоит сегодня проявлять напор и агрессию, слушать громкую музыку или спорить. Лучше заняться домашними делами и провести день в уединении.

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