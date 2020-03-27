Сетевое издание|18+|Суббота|28 мар 2020|00:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  91.70  |  $  83.14

Не забудь! | 28 марта - Час Земли

27.03.2020|16:58
Печать

28 марта в этом году - день проведения Часа Земли. С 20:30 до 21:30 по местному времени люди разных городов и стран отключают свет и электроприборы.

Час Земли - глобальная ежегодная международная акция по сохранению климата нашей планеты и проявлению бережного отношения к природным ресурсам. Ее инициатором является Всемирный фонд дикой природы.

Впервые акция была проведена в 2007 году в австралийском Сиднее. На следующий год ее поддержали более 100 миллионов человек в 35 странах мира. С тех пор мероприятие постоянно набирает обороты, став международной экологической инициативой. В нем участвуют как простые граждане, так и целые организации.

28 марта считается днем рождения стиральной машины. Она была запатентована в США в 1797 году. Машина представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой, и изобрел ее Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира.

Необходимость в стирке существовала во все времена. Конечно, люди пытались как-то облегчить себе труд и придумывали различные хитрости. Так, женщины терли белье о камни, моряки прикрепляли одежду к канату и кидали за борт, чтобы она промылась морской водой...

Лишь в XVIII веке Натаниэль Бриггс создал приспособление, позволяющее ускорить и упростить процесс.

Следующее подобное изобретение было запатентовано в 1851 году американцем Джеймсом Кингом. У его машины вращался барабан, в целом она уже напоминала современные, но имела ручной привод. Годы спустя предприимчивый калифорниец заменил ручную силу животной: он организовал общественную прачечную, где стиральная машина запускалась 12 мулами.

Процесс распространения и совершенствования стиральных машин набирал обороты, однако их серийное производство было начато только в 1900 году немецкой фирмой Miele & Cie.

Первая автоматическая стиральная машина появилась в 1949 году.

В истории 28 марта отмечено еще несколькими знаменательными событиями. В 1709-м немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора.

В 1776 году известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил подписанную императрицей Екатериной II правительственную привилегию «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на 10 лет. Так появился Большой театр.

Труппа показывала постановки в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году появилось новое каменное здание. На этом месте сейчас и расположен знаменитый на весь мир Большой театр - первый постоянный театр в Москве.

В 1837 году Чикаго был официально зарегистрирован как город.

В народном календаре сегодня Александров день, который еще называли Лесным ухоженьем. В этот день на Руси произносили особые заговоры, чтобы не заблудиться в лесу, который давал крестьянам грибы, ягоды, дичь и целебные травы.

28 марта родились чешский педагог-гуманист, основатель педагогической науки Ян Амос Коменский, первая в мире женщина - президент Академии наук княгиня Екатерина Дашкова, русский и советский писатель, драматург, общественный деятель Максим Горький, советский поэт, писатель-фантаст и художник Михаил Анчаров, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, народный артист РФ, кинорежиссер и сценарист Александр Митта.

Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для новых начинаний, но хорош для решения накопившихся дел, особенно если применить творческий подход.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте