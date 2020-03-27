27.03.2020 | 16:58

28 марта в этом году - день проведения Часа Земли. С 20:30 до 21:30 по местному времени люди разных городов и стран отключают свет и электроприборы.

Час Земли - глобальная ежегодная международная акция по сохранению климата нашей планеты и проявлению бережного отношения к природным ресурсам. Ее инициатором является Всемирный фонд дикой природы.

Впервые акция была проведена в 2007 году в австралийском Сиднее. На следующий год ее поддержали более 100 миллионов человек в 35 странах мира. С тех пор мероприятие постоянно набирает обороты, став международной экологической инициативой. В нем участвуют как простые граждане, так и целые организации.

28 марта считается днем рождения стиральной машины. Она была запатентована в США в 1797 году. Машина представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой, и изобрел ее Натаниэль Бриггс из Нью-Гэмпшира.

Необходимость в стирке существовала во все времена. Конечно, люди пытались как-то облегчить себе труд и придумывали различные хитрости. Так, женщины терли белье о камни, моряки прикрепляли одежду к канату и кидали за борт, чтобы она промылась морской водой...

Лишь в XVIII веке Натаниэль Бриггс создал приспособление, позволяющее ускорить и упростить процесс.

Следующее подобное изобретение было запатентовано в 1851 году американцем Джеймсом Кингом. У его машины вращался барабан, в целом она уже напоминала современные, но имела ручной привод. Годы спустя предприимчивый калифорниец заменил ручную силу животной: он организовал общественную прачечную, где стиральная машина запускалась 12 мулами.

Процесс распространения и совершенствования стиральных машин набирал обороты, однако их серийное производство было начато только в 1900 году немецкой фирмой Miele & Cie.

Первая автоматическая стиральная машина появилась в 1949 году.

В истории 28 марта отмечено еще несколькими знаменательными событиями. В 1709-м немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора.

В 1776 году известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил подписанную императрицей Екатериной II правительственную привилегию «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на 10 лет. Так появился Большой театр.

Труппа показывала постановки в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году появилось новое каменное здание. На этом месте сейчас и расположен знаменитый на весь мир Большой театр - первый постоянный театр в Москве.

В 1837 году Чикаго был официально зарегистрирован как город.

В народном календаре сегодня Александров день, который еще называли Лесным ухоженьем. В этот день на Руси произносили особые заговоры, чтобы не заблудиться в лесу, который давал крестьянам грибы, ягоды, дичь и целебные травы.

28 марта родились чешский педагог-гуманист, основатель педагогической науки Ян Амос Коменский, первая в мире женщина - президент Академии наук княгиня Екатерина Дашкова, русский и советский писатель, драматург, общественный деятель Максим Горький, советский поэт, писатель-фантаст и художник Михаил Анчаров, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, народный артист РФ, кинорежиссер и сценарист Александр Митта.

Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для новых начинаний, но хорош для решения накопившихся дел, особенно если применить творческий подход.