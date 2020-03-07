07.03.2020 | 14:51

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день - день весны, красоты, нежности и внимания к прекрасной половине человечества. В России 8 Марта является национальным праздником.

Его история отсылает нас в начало XX века. 8 марта 1910 года в Копенгагене состоялась II Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня, чтобы поддержать слабый пол в борьбе за его права.

Впрочем, существовала еще одна предпосылка отмечать женский день в начале весны: 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка провели «марш пустых кастрюль», требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и равных прав для женщин.

А еще сегодня, во второе мартовское воскресенье, отмечается Международный день планетариев. Жители Пензы вполне могли бы гордиться своим планетарием, расположенным в парке имени В. Г. Белинского, - ведь он один из старейших в России! Однако ветхую постройку закрыли в 2011 году накануне Дня космонавтики. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Проведенные в 2013-м подсчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Со временем эта сумма возросла до 320 миллионов, 200 из которых стоит оборудование.

Тем не менее можно надеяться, что восстановление планетария по новому проекту начнется уже в 2020-м. Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

А еще сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают геодезисты и картографы.

Немногие знают, что первым печатным вариантом карты Руси стала карта земель Московского княжества, датированная 26 января 1525 года. А в 1667 году была составлена карта Сибири, копия которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Сама же профессия картографа появилась позже - в марте 1720 года в России приказом Петра I были начаты первые картографические съемки.

И сегодня труд картографов и геодезистов важен: именно эти специалисты создают карты и атласы, без которых невозможна современная жизнь.

День 8 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 1824 году великий пианист Ференц Лист дебютировал в Париже, в 1910-м баронесса Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом, а в 1929-м в Ленинграде состоялось первое выступление ансамбля «Теа-Джаз» (театральный джаз) под руководством Леонида Утесова.

В народном календаре сегодня Иванов день (в церковном - день обретения главы Иоанна Предтечи). Считалось, что в это время птицы начинают строить гнезда. Наши предки в Иванов день чинили старые скворечники и сооружали новые.

Именины в этот день отмечают Иван и Ил(л)арион.

В этот день родились русский психиатр Петр Ганнушкин, советский режиссер, автор фильмов-сказок Александр Роу, народный артист СССР Евгений Матвеев, чукотский советский писатель Юрий Рытхэу, советский актер театра и кино, артист эстрады Борис Владимиров, советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка, тренер Лидия Скобликова и советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня день исключительно подходит для активных действий и старта новых важных дел. Все, что сегодня будет начато, завершится успехом.