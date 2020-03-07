Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 мар 2020|01:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  78.81  |  $  69.68

Не забудь! | Второе воскресенье марта - День планетариев

07.03.2020|14:51
Печать

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день - день весны, красоты, нежности и внимания к прекрасной половине человечества. В России 8 Марта является национальным праздником.

Его история отсылает нас в начало XX века. 8 марта 1910 года в Копенгагене состоялась II Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня, чтобы поддержать слабый пол в борьбе за его права.

Впрочем, существовала еще одна предпосылка отмечать женский день в начале весны: 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка провели «марш пустых кастрюль», требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и равных прав для женщин.

А еще сегодня, во второе мартовское воскресенье, отмечается Международный день планетариев. Жители Пензы вполне могли бы гордиться своим планетарием, расположенным в парке имени В. Г. Белинского, - ведь он один из старейших в России! Однако ветхую постройку закрыли в 2011 году накануне Дня космонавтики. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Проведенные в 2013-м подсчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Со временем эта сумма возросла до 320 миллионов, 200 из которых стоит оборудование.

Тем не менее можно надеяться, что восстановление планетария по новому проекту начнется уже в 2020-м. Старую деревянную постройку планируется превратить в новейший культурно-просветительский центр, используя небольшую площадь здания по максимуму. В частности, в цоколе могут разместиться тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки.

А еще сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают геодезисты и картографы.

Немногие знают, что первым печатным вариантом карты Руси стала карта земель Московского княжества, датированная 26 января 1525 года. А в 1667 году была составлена карта Сибири, копия которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Сама же профессия картографа появилась позже - в марте 1720 года в России приказом Петра I были начаты первые картографические съемки.

И сегодня труд картографов и геодезистов важен: именно эти специалисты создают карты и атласы, без которых невозможна современная жизнь.

День 8 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 1824 году великий пианист Ференц Лист дебютировал в Париже, в 1910-м баронесса Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом, а в 1929-м в Ленинграде состоялось первое выступление ансамбля «Теа-Джаз» (театральный джаз) под руководством Леонида Утесова.

В народном календаре сегодня Иванов день (в церковном - день обретения главы Иоанна Предтечи). Считалось, что в это время птицы начинают строить гнезда. Наши предки в Иванов день чинили старые скворечники и сооружали новые.

Именины в этот день отмечают Иван и Ил(л)арион.

В этот день родились русский психиатр Петр Ганнушкин, советский режиссер, автор фильмов-сказок Александр Роу, народный артист СССР Евгений Матвеев, чукотский советский писатель Юрий Рытхэу, советский актер театра и кино, артист эстрады Борис Владимиров, советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка, тренер Лидия Скобликова и советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня день исключительно подходит для активных действий и старта новых важных дел. Все, что сегодня будет начато, завершится успехом.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте