26.02.2020 | 14:09

Сегодня, 27 февраля, отмечается Международный день полярного медведя (в России его называют Днем белого медведя).

Белые медведи обитают на территории пяти стран: России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (на Аляске). Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Белые гиганты прекрасно чувствуют себя при температурах минус 45 градусов и ниже. Тепло сохраняется благодаря меху и толстому слою подкожного жира, а также малым размерам ушей и хвоста. Взрослые самцы имеют массу от 350 до 550 кг, медведицы - от 150 до 300 кг. Самый крупный самец полярного медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил тонну.

Также сегодня в России отмечается День Сил специальных операций. ССО России - высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Минобороны РФ. Ее предназначение - выполнение специальных задач (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время. Группировка находится в постоянной высокой готовности к немедленному применению.

27 февраля в истории произошло несколько важных событий. В 1598 году Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу на верность, в 1879-м получили искусственный подсластитель сахарин, в 1964-м был спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат - мезоскаф «Огюст Пикар», а в 1997-м объявили о первом успешном клонировании млекопитающего - овечки Долли.

27 февраля родились многие творческие личности. Это живописец Николай Ге, оперный певец Энрико Карузо, певицы Гелена Великанова и Анне Вески, артисты Евгений Урбанский и Татьяна Догилева, киноактриса Элизабет Тейлор.

В народном календаре 27 февраля - Кирилл Весноуказчик. Если в этот день была хорошая погода, то впереди еще ожидалось похолодание. Мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег, чтобы удержать влагу на полях.

Этот день носил еще одно название - Бабьи взбрыксы. Женщины несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.

Именины отмечают Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня один из наиболее удачных дней лунного месяца. Берите быка за рога, но не забывайте об осторожности и тщательном продумывании своих действий.