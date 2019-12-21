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Не забудь! | 22 декабря споем под гитару песни Булата Окуджавы

21.12.2019|14:11
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Если вы любите петь под гитару и вам дороги имена Булата Окуджавы, Александра Городницкого и Юлия Кима, то сегодня, 22 декабря, вы имеете полное право отметить день авторской (или бардовской) песни.

Этому неофициальному празднику уже почти два десятка лет. Ровно в 16:00 все, кто любит и ценит авторскую песню, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». А во многих городах к празднованию дня авторской песни приурочивают концерты или творческие вечера.

Что касается официальных праздников, то 22 декабря, в один из самых темных дней в году, в России, Армении, Белоруссии, Киргизии и на Украине отмечается День энергетика. Лучшим представителям энергетической отрасли в профессиональный праздник вручают высокие награды, почетные грамоты и ценные подарки.

Праздник был учрежден в СССР в 1966 году в память о принятии Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). Это произошло 22 декабря 1920 года, так что именно эта дата была избрана для праздника.

22 декабря в истории произошли и другие знаменательные события. В 1857 году в России решили ввести почтовые марки, а в 1938-м близ южной части Африки выловили латимерию - самую древнюю рыбу на Земле.

22 декабря родились французский энтомолог и писатель Жан Фабр, итальянский композитор Джакомо Пуччини, автор детских книг и сценарист Эдуард Успенский, кардиохирург Лео Бокерия.

В народном календаре сегодня Анна Темная. По этому дню судили о погоде в новогодние праздники. Если было ясно, ждали солнца и на Новый год.

Многие приметы дня касались беременных женщин. Им запрещалось разводить огонь (иначе он оставит отметину на ребенке), вышивать и вязать (чтобы не перекрутилась пуповина), встречаться с покалеченными, увечными людьми (во избежание подобных напастей для младенца).

Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир и Степан.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможен нерациональный расход энергии и сил, в том числе в конфликтах и бессмысленных разговорах.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.12.2019 00:39|

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