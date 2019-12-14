14.12.2019 | 15:17

Сегодня, 15 декабря, попробуйте отказаться от традиционного утреннего кофе и начните воскресный день с чаепития. Чашка ароматного горячего янтарного напитка, заваренного по всем правилам, зарядит вас энергией. Во всем мире отмечается День чая. Праздник имеет статус международного, ведь чай - один из самых популярных напитков в мире.

А в России чаепитие было настоящим ритуалом, когда у самовара собиралась вся семья. Свежезаваренный чай пили с сахаром вприкуску, со сладостями и с пирожками. Недаром этот процесс запечатлен на многих художественных полотнах - одна кустодиевская «Купчиха за чаем» чего стоит!

В Пензенской области, как и многих других регионах России, популярен чай c молоком или лимоном, а также с травами. Традиционными добавками являются мята, мелисса, чабрец (богородская трава), ромашка, липовый цвет и другие ароматные растения, характерные для Сурского края. Впрочем, в последние годы в моду вошли и другие добавки: корка апельсина, лук, имбирь.

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования радиотехнических войск Военно-космических сил РФ. Это, можно сказать, глаза и уши в системе обороны России, от которых зависит защита воздушного пространства.

Это же число обозначено в календаре как День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата отмечается с 1991 года.

В истории 15 декабря состоялось несколько знаменательных событий. В 1791 году вступили в силу первые 10 поправок к Конституции США («Билль о правах»). В 1875-м в парижском «Журнале воспитания и развлечения» завершилась публикация романа Жюля Верна «Таинственный остров». В 1905-м в Санкт-Петербурге был основан Литературный музей института русской литературы РАН (Пушкинского Дома). А в 1923-м была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы Škoda.

15 декабря родились древнеримский император Нерон, французский инженер-строитель Александр Густав Эйфель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, нобелевский лауреат Антуан Анри Беккерель, политический и государственный деятель Борис Грызлов.

В народном календаре 15 декабря - день Аввакума. На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы. А чтобы защитить ребенка, знахарки проводили целый обряд: в курятнике обмывали малыша водой, приговаривая «куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». После этого на ребенка надевали свежую одежду.

Именины сегодня празднуют Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня вспомнить о тех, кого вы случайно обидели, и мысленно попросить у них прощения, а также простить своих обидчиков. Это поможет сохранить душевное равновесие.