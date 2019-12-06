06.12.2019 | 17:26

Сегодня, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году.

Спектр направлений работы, в котором востребованы специалисты гражданской авиации, широк: перевозка пассажиров, багажа, груза и почты, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство, охрана лесов, оказание медицинской помощи, проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, содействие при стихийных бедствиях.

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы советской власти. Так, в 1923-м была открыта первая авиалиния Москва - Нижний Новгород, протяженностью 420 километров. Позднее создали Российское общество добровольного воздушного флота, названное «Добролет».

В 2012 году пассажирооборот воздушного транспорта в России превысил аналогичные показатели железнодорожного транспорта более чем на 70%.

В Армении сегодня чтут память жертв землетрясения 1988 года. Жителям США этот день также напоминает о печальном: 7 декабря 1941 года японская армия атаковала базу Перл-Харбор. Потери американцев составили более 3,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Японцы лишились 29 самолетов и 6 подводных лодок, свыше 70 самолетов получили повреждения. Погибли 64 человека, один попал в плен.

На следующий день, 8 декабря, США, Великобритания, Канада и ряд других стран объявили войну Японии.

7 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1732 году в Лондоне был открыт королевский театр Ковент-Гарден. В 1769-м Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия.

Православные христиане сегодня отмечают день святой великомученицы Екатерины.

В народном календаре 7 декабря - Катерина Санница. На Руси с этого дня начинались катанья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Святую Катерину наши предки считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц.

7 декабря появились на свет архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини, композитор Пьетро Масканьи, советский летчик-истребитель Екатерина Буданова и американский певец и автор песен Том Уэйтс.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня вас не покинут обаяние, энергия и энтузиазм. С такой движущей силой можно будет свернуть горы.