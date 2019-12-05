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Не забудь! | 6 декабря - день памяти Александра Невского

05.12.2019|21:38
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Сегодня, 6 декабря, отмечается День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Задача сотрудников таких подразделений - противодействовать распространению запрещенных веществ и бороться с теми, кто занимается их производством.

В этот день можно порадоваться и за жителей других стран. К примеру, в Испании сегодня День Конституции, в Финляндии - День независимости, в Казахстане - День прокуратуры, в Греции - День святого Николая.

Православные христиане 6 декабря вспоминают великого князя Александра Невского. Этот талантливый полководец и дипломат, мудрый и сильный правитель все силы положил на защиту Русской земли от иноземных захватчиков. Церковь славит его за кроткое служение ближним и помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Примечательно, что 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, шло контрнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году 700-летие Ледового побоища на Чудском озере, которое выиграл князь, совпало с Пасхой. На денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья его имени. И по сегодняшний день в народе живет вера в то, что Александр Невский охраняет северные и восточные границы Российского государства.

6 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб открыл остров Гаити, в 1590-м царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому в Юрьев день, в 1741-м в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. Наши предки устраивали гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми.

6 декабря появились на свет хирург-кардиолог Николай Амосов, актеры театра и кино Николай Баталов и Александр Балуев, режиссер и сценарист Владимир Наумов, писатель Сергей Залыгин, заслуженный артист РФ и государственный деятель Михаил Евдокимов.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан и Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет этот день одним из самых удачных в месяце, поэтому наладьте отношения в рабочем коллективе, направьте энергию в созидательное русло и добивайтесь желаемого результата.

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