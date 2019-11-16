16.11.2019 | 15:46

Если у вас есть черный кот или кошка - вам повезло! Сегодня можно устроить любимцу умопомрачительный праздник: накормить его лакомствами, поиграть с ним в любимые игры. Потому что ежегодно 17 ноября в Италии отмечают День защиты черных котов (его также называют День черных кошек).

Многие утверждают, что не верят в приметы, однако в глубине души опасаются женщин с пустыми ведрами и перебежавших дорогу черных кошек. Сколько несчастных животных загубили в Средневековье, видя в них пособников нечистой силы!

И даже сегодня, в наше просвещенное время, в Европе по большей части к черным котам относятся зачастую предвзято. Но существует и позитивная вера в могущество этих животных. Например, в некоторых районах Англии полагают, что черный кот притянет к хозяйке множество поклонников, а в Шотландии - что принесет богатство в дом. Морякам же угольно-черный кот сулит удачу в плавании.

17 ноября в России принимают поздравления стражи порядка - отмечается День участковых уполномоченных. Праздник учрежден не так давно - 6 сентября 2002 года, однако сама служба участковых ведет свою историю с 17 ноября 1923 года. Именно в тот день народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю».

Участковый уполномоченный - человек, о котором говорят: он работает на земле! Иными словами, он знает обо всех проблемах, что появляются на доверенной ему территории, будь это пьющие семьи, подозрительные квартиранты, трудные подростки.

Известен случай, когда в Пензе участковые уполномоченные по горячим следам раскрыли кражу дорогих кроссовок в одном из торговых центров. Посмотрев запись камеры видеонаблюдения, стражи порядка узнали одного из своих подопечных - ранее судимого наркомана. Когда участковые появились у него на пороге, они сразу увидели кроссовки, стоявшие в прихожей. А парень вцепился руками в голову и запричитал: «Господи, что за времена настали! Только успел свистнуть обувку, а через час уже полиция на пороге!»

Иногда участковому приходится решать совершенно головоломные задачи. Как, например, защитить одинокую бабушку от соседа-колдуна, который «силой мысли не дает зажигаться газу в колонке»? Пришлось под видом борца с нечистой силой пригласить мастера-газовщика, который во время процесса устранения поломки по договоренности со стражем порядка бормотал «заклятия против колдовства». Бабушка была счастлива!

17 ноября известно и как Международный день студентов. Российская молодежь может отпраздновать его, а 25 января повторить торжества в честь уже национального студенческого дня.

Также сегодня – Всемирный день жертв дорожно-транспортных происшествий. Дату учредила в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание общественности к печальной статистике на дорогах. Ежедневно во всем мире в автокатастрофах погибает более 3 000 человек и около 100 000 получают серьезные травмы.

17 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров - Елизавета I. В 1757-м в Петербурге была учреждена Академия художеств (ныне Российская академия художеств). В 1869-м для судоходства открыли Суэцкий канал. В 1948-м в Ленинграде поставили на вечную стоянку крейсер «Аврора».

В народном календаре 17 ноября - Ерема. Наши предки были уверены, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. Как полагали, на Ерему злые духи могут проникнуть в избу и утащить из печи раскаленный уголь. На всякий случай, чтобы не ушло счастье, в этот день не давали огня никому из соседей.

17 ноября появились на свет немецкий математик и астроном Август Мебиус, американский кинорежиссер Мартин Скорсезе, советский актер и режиссер, народный артист СССР Иван Пырьев, легендарная спортсменка-всадница, олимпийская чемпионка по конному спорту Елена Петушкова, а также такие легендарные зарубежные актеры как Денни Де Вито и Софи Марсо.

Именины сегодня отмечают Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий и Степан.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Людям, давно не решающимся на какой-нибудь храбрый поступок, самое время его совершить. Согласно лунному календарю, сегодня день храбрости, революционных перемен и добровольной жертвы. Также удача ждет в коллективном труде и при устройстве на новую работу.