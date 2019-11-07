07.11.2019 | 15:07

8 ноября можно от души шутить и смеяться, потому что сегодня отмечается Международный день КВН. Он был учрежден в 2001 году в честь первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961-го. Инициатором стал действующий президент клуба Александр Масляков.

Международный день КВН пока не включен в реестр всемирных праздников, он до сих пор не является официальным и в России, однако считать его своим могут многие жители страны - те, кто хоть раз играл в КВН в вузе или школе.

Кроме того, сегодня День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. В этот день руководство МВД РФ выражает соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. На сегодняшний день под патронажем МВД более 12 000 семей погибших, в которых воспитывается 5 500 детей.

В Азербайджане 8 ноября отмечают День работников Бакинского метрополитена, в Казахстане - День статистика, а в Китае - День журналиста.

8 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1895 году физик Вильгельм Рентген открыл «всепроникающие лучи», в 1943-м в СССР был учрежден военный орден «Победа» и орден Славы трех степеней, а в 1975-м капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата.

В народном календаре 8 ноября Дмитриев день, когда было принято справлять поминки по усопшим.

Именины сегодня празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Марк.

8 ноября появились на свет ирландский писатель, автор романа «Дракула» Брэм Стокер, американская писательница, автор романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, французский актер театра и кино Ален Делон, нидерландский футболист и тренер Гус Хиддинк и советский и российский актер театра и кино Олег Меньшиков.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, это тихий, спокойный день, который лучше всего посвятить отдыху, а не работе. Сегодня подходящее время для того, чтобы простить обиды близким и самому попросить прощения за ошибки.