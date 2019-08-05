05.08.2019 | 13:43

6 августа в России с профессиональным праздником можно поздравить представителей железнодорожных войск. Указ о его учреждении был издан в 1996 году, хотя сами войска существуют уже более 150 лет.

6 августа 1851 года вышло положение императора Николая I о создании при управлении Петербурго-Московской железной дороги 14 отдельных военно-рабочих рот, 2 кондукторских рот и 1 телеграфической. Первым военным железнодорожникам было предписано охранять транспортные узлы, мосты и станции.

Сегодня железнодорожные войска Вооруженных Сил Российской Федерации - это специальные подразделения, которые отвечают за железные дороги, используемые для воинских перевозок. Кроме того, они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф.

6 августа также является Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В 1945 году именно в этот день американцы осуществили атомную бомбардировку японского города.

В результате были убиты и пропали без вести около 150 тысяч человек. До сих пор последствия бомбардировки продолжают сказываться на людях.

9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом еще большей мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки.

6 августа в Хиросиме проходит минута молчания в память о сотнях тысяч жертв этих страшных событий, а японские дети делают из бумаги журавликов в знак надежды на будущее без атомного оружия. К мемориалу в центре города несут цветы и венки.

6 августа в память о трагедии в Хиросиме организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» предложила отмечать Международный день «Врачи мира за мир». Сегодня движение объединяет свыше 200 тысяч медиков.

В историю этот день вошел еще несколькими знаменательными событиями. 6 августа 1806 года прекратила свое существование Священная Римская империя, в 1889-м прошел последний бой боксеров без перчаток, в 1961-м советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос, а в 1991-м появился первый интернет-сервер.

В народном календаре сегодня Борис и Глеб. В этот день крестьяне отказывались от полевых работ, опасаясь гроз и пожаров.

Именины 6 августа отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп и Роман.

6 августа родились русский предприниматель и меценат Павел Демидов, британский ученый и первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг и американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения Найт Шьямалан.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня можно добиться успеха практически в любом деле, если применить творческий подход. А вот денежные вопросы в этот день лучше не решать.