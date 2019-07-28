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Не забудь! | 29 июля 1981 года сочетались браком принц Чарльз и леди Диана

28.07.2019|15:29
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Сегодня, 29 июля, во всем мире чествуют тигров. Международный день этих животных отмечают с 2010 года, он учрежден участниками саммита, состоявшегося в Санкт-Петербурге. Праздник призван обратить внимание человечества на проблему сохранения тигров.

Каждый из нас помнит образ коварного и сильного Шерхана из мультфильма про Маугли. В реальной жизни тигры уже не правят джунглями и лесами. По данным экологов, в мире их сегодня насчитывается не более пяти тысяч особей.

В России обитает свыше 95% популяции самого крупного вида тигра - амурского. День тигра на Дальнем Востоке отмечается отдельно - в сентябре.

29 июля случилось несколько знаменательных исторических событий. В 1836 году на парижской площади Звезды (ныне площадь Шарля де Голля) была торжественно открыта Триумфальная арка, в 1963-м произошел первый полет самолета Ту-134.

В 1981-м состоялось бракосочетание наследника британского престола принца Чарльза и его 19-летней избранницы, леди Дианы Спенсер. С этого дня скромная воспитательница детского сада стала членом королевской семьи. Церемония прошла в лондонском соборе Святого Павла.

Также 29 июля было создано элитное подразделение «Альфа». В этот день в 1974 году руководитель КГБ Юрий Андропов подписал приказ об организации группы, предназначенной для борьбы с терроризмом и особо опасными проявлениями экстремизма.

29 июля в народном календаре - Финогеев день. У него имелись свои приметы. Так, поникшая ботва у моркови предвещала дождь, а туман - появление грибов.

Именины сегодня празднуют Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия и Яков.

29 июля родились русский живописец-маринист Иван Айвазовский, итальянский диктатор-фашист Бенито Муссолини, народный артист СССР Павел Кадочников, греческий композитор Микис Теодоракис, советский и российский композитор, певец и продюсер Игорь Крутой.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня уделить особое внимание проявлениям своей интуиции: возможны озарения и прозрения. В этот день вы сможете найти выход из ситуации, которая долгое время не давала покоя.

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