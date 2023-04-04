Проявлять эмпатию - что это значит?

04.04.2023 | 10:00

То и дело можно услышать модное слово «эмпатия». Что оно означает?

«Эмпатия» очень похожа на «симпатию». Действительно, в обоих словах греческий корень «пафос», в переводе - «страсть, страдание, чувство».

Само слово «пафос» и означает сильное чувство, а с приставкой «сим», которая равна русской «со», «симпатия» буквально «сочувствие». Так что «эмпатия» - «вчувствование».

Этот термин стали использовать врачи-психиатры в начале XX века. Знаменитый Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа и родоначальник современной психотерапии, первым заговорил о необходимости поставить себя на место пациентов, чтобы лучше понять их, как будто вчувствоваться в мир их представлений о жизни.

Проявлять эмпатию значит быть чутким к состоянию и настроению другого. Ученые утверждают, что эмпатия содействует взаимопониманию, взаимодействию в любой ситуации, в любой сфере повышает продуктивность и создает глубокие личные отношения.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.