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Ликбез

«В ус не дует» - о ком так говорят и почему?

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«Ему говорят, а он и в ус не дует». В какой это ус? Почему так говорят?

Усы у многих народов в разные периоды считались обязательным атрибутом мужского лица, признаком зрелости и опыта. Мужчины иногда их, конечно, сбривали, но, следуя моде, чаще холили и лелеяли: стригли то «щеточкой», то «подковой», то отращивали невероятной длины, то закручивали.

Усы и старинная привычка завязывать себе узелок на память и привели, вероятно, к появлению оборота «намотай себе на ус» - это призыв хорошенько запомнить.

А старинный фразеологический словарь конца девятнадцатого века объясняя, противопоставлял состояние, когда мужчина взволнован, бурно дышит, теребит себе усы, состоянию безмятежного спокойствия, когда дышит ровно и в ус (в усы) себе не дует. «В ус не дует» значит «абсолютно спокоен, ничего не боится и делать ничего не собирается».

Будем говорить грамотно и выразительно!

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