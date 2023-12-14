«Как жить-то?»: пензенцы возмущены планируемой отменой маршрута № 5

14.12.2023 | 10:04

Проект новой схемы движения автобусов и маршруток вызвал нарекания у некоторых горожан. Свое возмущение они высказали на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте».

Так, многие шокированы предполагаемой отменой маршрута № 5, связывавшего село Ухтинка Бессоновского района и Западную Поляну, где расположены образовательные и медицинские организации.

«Нельзя убирать 5-ю маршрутку! Как люди с районов будут добираться до областной больницы, беременные до перинатального центра? С автовокзала до Западной ни на чем не доедешь((( С Севера до ПГУ на чем? Это очень востребованный маршрут и необходимый для жителей Пензы и Пензенской области!» - отметила пользовательница Татьяна Ф.

Другая пензячка назвала отмену «пятерки» катастрофой.

«Живу в районе автовокзала, работаю в ПГУ (педагогический институт), только данная маршрутка идет в данном направлении и причем всегда битком. Нужно добавить количество машин для перевозок пассажиров, а не отбирать последнее. Считаю, нужно провести опрос жителей города, а только потом принимать кардинальные решения!» - написала Ольга З.

Еще одна горожанка, Светлана У. напомнила, что маршрут № 5 один из самых востребованных.

«На нем доезжаешь до больниц Бурденко и офтальмологии, студенты в университет. Всегда идет полным. В час пик порой не сядешь. Из предлагаемого варианта 105, 70, 130, 8, 9 вообще в район Севера не идут. На 5-й маршрутке много народа едет из Ухтинки, в том числе и в областные больницы. Видимо, добиваются, чтобы 40-й и 44-й маршрут, как раньше, штурмом брали. Если семья из четырех человек поедет в Белинский парк с района Мясокомбината, то нужно израсходовать 512 рублей. Это разве правильный план реструктуризации?» - возмутилась женщина.

Любовь Б. отметила, что район Севера и так «богом забытый», а теперь местным жителям станет еще сложнее.

«Совсем все убрали. До центра без пересадки не доберешься. Зачем «пятерку» отменили? 8-й троллейбус не идет до ПГУ. 2 пересадки делать? Как жить-то? Всю зарплату на проезд тратить. В «пятерку» и сейчас не влезешь. Какой же маршрут он дублирует? Вечером из центра только на нем можно было добраться. Теперь только на такси? В 10-м часу вечера все деревенские маршруты не ходят. Мы тоже люди, живем на Севере», - высказалась она.

Ранее в минцифры предупредили, что в проект, возможно, будут вноситься изменения с учетом мнения граждан.