Слезы текут: Пензенцы обсудили питание в областной больнице

20.08.2023 | 11:21

Пензенцы хотят комфортных условий и лучшего питания в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

Своими мнениями люди поделились под постом в соцсети «ВКонтакте». Анонимный пользователь оставил отзыв об отделении челюстно-лицевой хирургии больницы.

«В палатах давно нужен ремонт, питание отвратительное, принесли гуляш, который по внешнему виду уже кто-то съел и изрыгнул обратно. Я понимаю, что питание идет за счет государства, но это тихий ужас, ведь в отделении лежат и маленькие пациенты.

Кран горячей воды в раковине просто не работает, дверь в туалет не закрывается, у окна вырвана ручка (ну может это, конечно, такая современная защита от детей), в душе весь потолок в плесени. Тумбочка ржавая, розетки вываливаются, жалюзи оборванные, стекло разбито», - написал бывший пациент больницы.

Из плюсов автор назвал замечательный персонал отделения и поблагодарил медиков за профессионализм.

Пост, проиллюстрированный фотографиями, вызвал разнообразную реакцию у пензенцев. Некоторые сочли условия хорошими, а питание приемлемым и посоветовали автору или снизить планку запросов, или лечиться в частных клиниках.

«Лежал там, еда, конечно, на вид не очень, зато вполне вкусная. На стены смотреть не надо, лечат не стены, а врачи. А если есть желание стены рассматривать, значит, ничего уже не болит», «Еда, конечно, не ресторанная, но вполне приличная и съедобная. Автор, мне кажется, больница не пятизвездочный отель с едой системы «Все включено». Пусть родственники вам еду принесут, если уж совсем вам тяжко», - высказались комментаторы.

Другие участники обсуждения осудили такие взгляды.

«Читаю комментарии про «больница не пятизвездочный отель! Пусть родственники несут еду!» и ужасаюсь, в каком обществе живем, как нас приучили к «радуйтесь и этому!», какие у нас низкие запросы и ожидания от государства, какое отвратное качество услуг (пусть бесплатных, да, но это НОРМАЛЬНО, предоставлять своим гражданам, которые платят налоги буквально с каждого вздоха, бесплатные услуги, как жаль, что совсем не соответствующего качества). Пост действительно адекватный, здорово, что хорошие врачи, но условия дикий ужас. Неужели даже дыры в стенах нет фин. возможности замазать? Покрасить тумбы, боюсь уж сказать про заменить», - выразила точку зрения пензячка.

Часть пользователей отметили, что питание в областной больнице действительно оставляет желать лучшего и не обойтись без помощи родственников и близких, которые бы приносили продукты.

«Это тихий ужас, видимо, люди не лежали в нормальных условиях и с нормальной едой, которая приносится в вакуумных упаковках, с овощами и фруктами, как дома. А тут смотришь, как ребенок ест этот «суп», если его можно назвать таковым, и слезы текут», - написала комментатор.

«По поводу еды, согласна, это ужас. Давали типа рыбные котлеты, словно из тухлой рыбы, где взяли еще все кости и пропустили через мясорубку и добавили. Есть невозможно. Пустая картошка, которая якобы с гуляшом, где ни мяса, ничего. И то жижи жалко, дали только одну чайную ложку. Очень многое оставляет желать лучшего», - поделилась опытом другая участница обсуждения.

На обращения пензенцев отреагировал представитель самой больницы. Он раскрыл стоимость среднесуточного набора продуктов питания на одного пациента в медучреждении в 2023 году. Она составляет 174 рубля.

«Питание в стационаре является лечебным, назначается лечащим врачом согласно имеющимся заболеваниям, не содержит специи, усилители вкуса, ограничено по соли. Качество блюд ежедневно контролируется дежурным врачом. Ежеквартально проводится анкетирование пациентов по оценке организации лечебного питания. Удовлетворенность питанием составляет в среднем 96%», - пояснил он.

Что касается ремонта и замены мебели, то руководство медучреждения делает это исходя из финансовых возможностей.

Фото vk.com/black_pnz.