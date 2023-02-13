На Шуисте псы бегают за катающимися на лыжах школьниками

13.02.2023 | 08:54

Жителей разных районов Пензы продолжает волновать тема бродячих собак. В понедельник, 13 февраля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила жалоба от горожанина с Шуиста.

«Каждое утро на улице Светлой, вблизи школы № 66 и больницы № 4, я вижу агрессивно настроенную свору псов из 6-7 особей», - рассказал Дмитрий.

Мужчина водит в школу ребенка, поэтому знает о проблеме не понаслышке. Этим утром животные, по его словам, были крайне недружелюбны.

«Они столпились и начали грызться между собой. Детям, которые уже не настолько малы, чтобы ходить с родителями, но и не настолько велики, чтобы отбиться от собак, страшно просто проходить мимо», - отметил Дмитрий.

Он подчеркнул: такая ситуация каждое утро, зачастую псы забегают и на территорию школы, подвергая опасности учащихся.

«К примеру, когда дети ездят на лыжах на уроках физкультуры, собаки нередко за ними гонятся. Это страшно. Такого быть не должно», - констатировал мужчина.

Надежд на решение проблемы у Дмитрия мало: он заметил, что на ухе одной из собак уже имеется бирка, то есть она побывала в приюте, была стерилизована и выпущена в привычную среду обитания.

«Такие меры, к сожалению, бессмысленны, ведь угроза так и не исчезла», - посетовал пензенец.