Пирамиды майя: пензенцы недовольны лестницей у остановки «Путепровод»

12.09.2021 | 14:56

Жители Пензы в социальной сети «ВКонтакте» обсудили лестницу на проспекте Строителей у остановки «Путепровод».

Ранее там появились снимки сооружения, сделанные горожанами. Судя по кадрам, лестница давно требует обновления, спуск и подъем по ней небезопасны для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

«Вся в заплатках и ямах. Ходить невозможно, а зимой это превращается в сплошную горку, с которой спуститься можно только на ледянке. В таком состоянии она уже лет 20 точно», - пожаловался пользователь.

Комментаторы отметили, что ремонт был лет 10-13 назад, а следующий запланировали на 2022 год, но будет ли он, вызывает у них сомнения.

«Чем-то похоже на пирамиды майя. Только тем [бог] знает, сколько лет. А у нас просто стабильность», «С коляской вообще не пройти», «И пандус для самоубийц», - высказались горожане.

Фото 1 и 2 Аурика Погодина, vk.com/penza_live, 3 и 4 vk.com/penza_live.