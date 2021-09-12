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Глас народа

Пирамиды майя: пензенцы недовольны лестницей у остановки «Путепровод»

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Жители Пензы в социальной сети «ВКонтакте» обсудили лестницу на проспекте Строителей у остановки «Путепровод».

Ранее там появились снимки сооружения, сделанные горожанами. Судя по кадрам, лестница давно требует обновления, спуск и подъем по ней небезопасны для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

«Вся в заплатках и ямах. Ходить невозможно, а зимой это превращается в сплошную горку, с которой спуститься можно только на ледянке. В таком состоянии она уже лет 20 точно», - пожаловался пользователь.

Комментаторы отметили, что ремонт был лет 10-13 назад, а следующий запланировали на 2022 год, но будет ли он, вызывает у них сомнения.

«Чем-то похоже на пирамиды майя. Только тем [бог] знает, сколько лет. А у нас просто стабильность», «С коляской вообще не пройти», «И пандус для самоубийц», - высказались горожане.

Фото 1 и 2 Аурика Погодина, vk.com/penza_live, 3 и 4 vk.com/penza_live.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вся в заплатках и ямах. Ходить невозможно, а зимой это превращается в сплошную горку, с которой спуститься можно только на ледянке. В таком состоянии она уже лет 20 точно»
Ну что-ж поделать..

Гость||

Отнеситесь к этому с пониманием™

Гость||

в стратегии развития региона этой лестницы нет, да всего остального города в принципе тоже)))

Гость||

Гость писал(a):

в стратегии развития региона этой лестницы нет, да всего остального города в принципе тоже)))
И так много делается.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Отнеситесь к этому с пониманием™

================================

Остаётся сброситься с каждого двора и получить ещё 80% через областной грант.

Там нужен настоящий серпантин с пятью витками

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Остаётся сброситься с каждого двора и получить ещё 80% через областной грант.
Большинство на машинах ездят.

Гость||

А ты за большинство не говори!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а): > "Дмитрий Н. Мотовилов":

Остаётся сброситься с каждого двора и получить ещё 80% через областной грант.

-----------------------------------

Большинство на машинах ездят.

================================

Это неважно. Хоть на самолёте.

Есть общая территория и

общие обязанности.

И это надо прописать в уставе города.

Имя: Гость
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