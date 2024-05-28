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Политика

Спикер Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан

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В понедельник, 27 мая, председатель областного Законодательного собрания Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности провел прием жителей округа № 1 в Пензе.

Спикер Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан

В основном горожане обращались по поводу жилищно-коммунальных проблем, ремонта дорог и благоустройства придомовых территорий. Председатели уличных комитетов просили содействия в решении вопросов опиловки аварийных деревьев, отсыпки внутриквартальных дорог, ремонта пешеходного моста, а также помощи в сфере газо- и водоснабжения.

Спикер Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан

На прием пришли и участники проекта «Вера без границ». Они обратились к Вадиму Супикову с просьбой снова организовать паломническую поездку по святым местам Пензенской области для семей с детьми-инвалидами и людей старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Спикер Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан

По итогам приема парламентарий отдал соответствующие поручения для решения проблем, а также по подготовке депутатских запросов в профильные инстанции.

Спикер Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан

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Источник — фото областного Заксобра
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