Спикер Законодательного собрания Вадим Супиков провел прием граждан

28.05.2024 | 09:29

В понедельник, 27 мая, председатель областного Законодательного собрания Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности провел прием жителей округа № 1 в Пензе.

В основном горожане обращались по поводу жилищно-коммунальных проблем, ремонта дорог и благоустройства придомовых территорий. Председатели уличных комитетов просили содействия в решении вопросов опиловки аварийных деревьев, отсыпки внутриквартальных дорог, ремонта пешеходного моста, а также помощи в сфере газо- и водоснабжения.

На прием пришли и участники проекта «Вера без границ». Они обратились к Вадиму Супикову с просьбой снова организовать паломническую поездку по святым местам Пензенской области для семей с детьми-инвалидами и людей старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам приема парламентарий отдал соответствующие поручения для решения проблем, а также по подготовке депутатских запросов в профильные инстанции.