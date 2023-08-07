Вадим Супиков решает проблемные вопросы избирателей

07.08.2023 | 15:53

На имя председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова поступила благодарность от горожан, проживающих на улице Чаадаева.

Пензенцы из домов № 51а, 51Б, 51в, 51г и 53а выразили признательность своему депутату за приведенный в порядок двор.

«Благодаря вам у нас появилась детская площадка, двор отсыпан асфальтной крошкой, опилены аварийные деревья, в песочницу завезен песок, а в цветники - свежий чернозем. Для пенсионеров установлен поручень, позволяющий безопасно спускаться», - перечислили горожане в письме.

Жители Железнодорожного района подчеркнули, что помощь Вадима Супикова оказалась очень своевременной и была необходима людям.