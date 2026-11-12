Житель Шемышейки смошенничал при оформлении соцконтракта

В Шемышейке 43-летнего местного жителя осудили за мошенничество при заключении социального контракта.

В марте прошлого года мужчина обратился в районную администрацию с заявлением на выделение 350 000 рублей для развития бизнеса по производству изделий из дерева и металла.

«При этом для получения денежных средств он представил недостоверные сведения о своих доходах, тем самым создав ложное впечатление о наличии у него права на получение государственной помощи», - уточнили в областной прокуратуре.

Позднее афера раскрылась, мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Ранее сообщалось, что городищенец обманом получил 350 000 рублей на бурение скважин, а кузнечанин - на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.