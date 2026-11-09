Кузнечанина оштрафовали за хищение бюджетных денег

Житель Кузнецка похитил 350 000 рублей бюджетных денег и оказался на скамье подсудимых.

Мужчина захотел воспользоваться мерами господдержки, но законных оснований для этого не имел. Тогда он подал в отдел соцзащиты заведомо ложные сведения о доходах своей семьи.

Кузнечанин скрыл дополнительный заработок: они с супругой получали деньги за проведение праздников.

Отдел соцзащиты заключил с мужчиной соцконтракт, и ему перечислили выплату в размере 350 000 рублей на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщили в Кузнецком районном суде.

Обман вскрылся во время проверки данных.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве при получении выплат и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.