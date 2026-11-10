Городищенец обманом получил 350 000 рублей на бурение скважин

Криминал

Городищенец обманом получил 350 000 рублей на бурение скважин
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47-летнего жителя Городищенского района обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Мужчина представил заведомо ложные сведения о доходах своей семьи.

Обвиняемый обратился в районную администрацию в феврале 2024 года. Он указал, что хочет заключить социальный контракт для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, связанной с бурением скважин.

В справках мужчина умышленно занизил доходы, полученные им с супругой с октября по декабрь 2023 года. На основании поданного пакета документов он незаконно получил 350 000 рублей.

Однако позже обман вскрылся. «По ходатайству следователя наложен арест на банковские счета фигуранта и прицеп к автомобилю», - сообщили в областном управлении СКР.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Ранее стало известно, что жителя Кузнецка, похитившего бюджетные деньги, оштрафовали на 150 000 рублей.

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