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Из жизни

Пензенец встретил зайца в районе улице Ульяновской

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Во вторник, 14 января, житель Пензы недалеко от улицы Ульяновской снял на видео зайца. Он встретил животное в СНТ «40 лет Октября».

Заяц сидел на обочине дороги и позволил человеку приблизиться, однако потом скачками удалился в кусты.

Пензенец встретил зайца в районе улице Ульяновской

Еще одно дикое животное в тот же день пензенцы заметили и сняли в микрорайоне Совхоз-техникум. Там среди деревьев и кустов пробиралась лисица.

Видеозаписи разместили в соцсетях. «На очереди волк и медведь», - пошутил один из комментаторов.

Это не первый случай, когда пензенцы встречают диких животных в черте города. В июне прошлого года зайца увидели на Олимпийской аллее, а в начале ноября там же пензенцы заметили лису.

Ранее замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Радий Забиров объяснил, почему людям кажется, что звери стали чаще заходить в населенные пункты. «Появление диких животных в городских и сельских поселениях отмечается в ряде лет примерно на одном и том же уровне. С развитием информационных технологий, социальных сетей и роста потока информации в сети Интернет среди граждан увеличилась информированность по данному вопросу», - сообщил он.

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Источник — видео «Пенза новости»
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