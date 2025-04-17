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Из жизни

Жители Никольска наблюдали северное сияние

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Вечером в среду, 16 апреля, жители Никольска наблюдали в небе северное сияние. Снимки опубликованы в Сети.

Жители Никольска наблюдали северное сияние

Это явление видели и в других регионах России, в частности в Московской области.

Жители Никольска наблюдали северное сияние

Так, глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова опубликовала фото в своем телеграм-канале.

Жители Никольска наблюдали северное сияние

Северное сияние также наблюдали во Владимирской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Архангельской Свердловской областях, Марий Эл, Удмуртии, Карелии. Кадры, например из Псковской области, опубликовал телеграм-канал «Астрофотоболото».

Год назад, 19 апреля 2024 года, жители Пензенской области тоже видели вертикальные «столбы» малинового цвета. Их запечатлели жители села Верхний Ломов Нижнеломовского района и райцентра Башмаково.

В ночь на 6 ноября 2023 года над Кузнецком небо окрасилось в оттенки красного, зеленого и желтого цветов. Аналогичное явление природы зарегистрировали и в других регионах страны. Эксперты объяснили его последствиями солнечной активности.

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Источник — фото № 1, 2 «Пенза новости»
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