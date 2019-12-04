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Из жизни | Пензенцы рискуют упасть на лестнице у Арбековского путепровода

04.12.2019|15:13
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Лестница, ведущая от частного сектора Бугровки к остановке общественного транспорта «Путепровод», постепенно разрушается. Тысячи прохожих ежедневно шагают по опасным ступеням.

Некоторые секции уже полностью раскрошились: наступишь неудачно - упадешь, получишь травму. Так говорят и те, кто часто там бывает, и те, кто спускается к дороге изредка. Людской поток не прекращается.

«Ужас! Я, по крайней мере, здесь не живу, постольку-поскольку сюда прихожу, но сколько я здесь бываю, все время она в таком состоянии. Один раз, спасибо, около перил была, а то бы кубарем полетела», - рассказала Людмила Алексеевна.

«В нашем возрасте, постарше, ходят с клюшечками, спускаться будет очень тяжело», - отметила Людмила Ивановна.

Прохожие обращают внимание и на санитарное состояние лестницы - много мусора.

«Она вечно грязная, изуродованная. Ладно старики, а ребятишки бегать будут и головы расшибут?» - поделилась опасениями горожанка.

«Дворник есть, зимой убирает здесь», - сообщила женщина.

Несколько лет назад подъем в гору восстанавливали, но хватило ремонта ненадолго. Вскоре жалобы от жителей Бугровки в «Службу 11» стали поступать вновь. Как правило, зимой процесс разрушения ускоряется из-за перепадов температуры и льда. Неизвестно, продержится ли лестница в этот холодный сезон, или ступени превратятся в сплошной каток.

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