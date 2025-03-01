В Кузнецком районе косулям помогают подкормочные площадки

01.03.2025 | 13:05

Подкормочные площадки, установленные в лесах Пензенской области, помогают копытным пережить голодное время.

Так, в Кузнецком районе к «лесной столовой» пришло целое стадо косуль. Грациозных животных удалось снять на видеокамеру егерям Мадаевского охотничьего хозяйства.

«Зима для диких животных - сложное время, когда им трудно добывать корм. Поэтому проведение биотехнических мероприятий, в частности подкормки, становится особенно важным. Благодаря усилиям егерей косули находят поддержку в тяжелые зимние месяцы», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

Впрочем, площадки привлекают не только травоядных, но и хищников, выслеживающих добычу.

Так, в феврале этого года в Мокшанском районе фотоловушка запечатлела волка. А в ноябре 2024-го в Лунинском районе в объектив попала краснокнижная рысь.