Появились подробности смертельного пожара в Спасском районе

26.02.2024 | 17:39

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности пожара в Спасском районе, при котором погибли два человека.

Трагедия случилась в селе Липлейка в воскресенье, 25 февраля. Вспыхнул дом общей площадью 120 кв. м на улице Молодежной. После ликвидации пламени обнаружили тела 41-летнего и 48-летнего мужчин.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в момент возгорания в доме находилось трое друзей, одному из них удалось выбраться, остальные погибли.

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Всего за минувшую неделю в регионе произошло 24 пожара, при которых погибли 4 человека.

«Основными причинами пожаров является неосторожность при курении, а также неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования. Просим вас быть предельно внимательными и осторожными», - обратились к жителям области в МЧС.