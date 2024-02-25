В Спасском районе два человека погибли при пожаре

25.02.2024 | 15:12

В ночь на воскресенье, 25 февраля, в Спасском районе случился пожар, который унес жизни двух человек.

Сообщение о том, что в селе Липлейка на улице Молодежной загорелся дом, спасатели получили в 0:20. На место выехали 7 человек на трех спецмашинах.

«Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев она была предотвращена», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Огонь уничтожил строение общей площадью 120 кв. м. изнутри. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тела двух мужчин 1975 и 1982 года рождения.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По факту случившегося следователи начали проверку.