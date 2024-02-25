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Происшествия

В Спасском районе два человека погибли при пожаре

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В ночь на воскресенье, 25 февраля, в Спасском районе случился пожар, который унес жизни двух человек.

Сообщение о том, что в селе Липлейка на улице Молодежной загорелся дом, спасатели получили в 0:20. На место выехали 7 человек на трех спецмашинах.

«Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев она была предотвращена», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Спасском районе два человека погибли при пожаре

Огонь уничтожил строение общей площадью 120 кв. м. изнутри. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тела двух мужчин 1975 и 1982 года рождения.

«При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В Спасском районе два человека погибли при пожаре

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По факту случившегося следователи начали проверку.

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Источник — фото 1 ГУ МЧС России по области, фото 2 и 3 СУ СК РФ по области
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