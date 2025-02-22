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Из жизни

На окраине Пензы замечена лиса подозрительного вида

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В субботу, 22 февраля, в пензенском микрорайоне Заря заметили лису. Фото появились в Сети.

Судя по кадрам, животное сильно истощено. Хвост не пушистый, как обычно бывает у здорового зверя, а сильно облезший.

Автор уточнил, что снимки сделаны в переулке Мозжухина. Он предупредил, что лисица может оказаться бешеной.

«Следите за животными и не отпускайте на самовыгул», - предупредил он пензенцев.

Это не первый случай, когда лисы заходят в городскую черту. Так, 6 ноября прошлого года пензенцы видели зверька в районе Олимпийской аллеи. А 23 января лисицу заметили на улице Бутузова.

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Источник — фото телеграм-канала «Октябрьский район»
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