На окраине Пензы замечена лиса подозрительного вида

22.02.2025 | 11:12

В субботу, 22 февраля, в пензенском микрорайоне Заря заметили лису. Фото появились в Сети.

Судя по кадрам, животное сильно истощено. Хвост не пушистый, как обычно бывает у здорового зверя, а сильно облезший.

Автор уточнил, что снимки сделаны в переулке Мозжухина. Он предупредил, что лисица может оказаться бешеной.

«Следите за животными и не отпускайте на самовыгул», - предупредил он пензенцев.

Это не первый случай, когда лисы заходят в городскую черту. Так, 6 ноября прошлого года пензенцы видели зверька в районе Олимпийской аллеи. А 23 января лисицу заметили на улице Бутузова.